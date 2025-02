Primavera, sconfitta del Benevento contro il Cosenza all'Avellola Ko interno per i giallorossi allenati da Iezzo

Benevento-Cosenza 0-3

Benevento: Giangregorio, Fastiggi (25'st Sessa), Masi, Eletto (12'pt Squillante), Nonga, Marrone, Politi (1'st Sasso), Donatiello, Miranda, Francescotti, Balzano (1'st De Stefano)(25'st Borrelli). A disp.: D'Alessio, Mandato, Festino. All.: Iezzo

Cosenza: Baldi, Cioffredi (17'st Lanzillotta), Lombardi, Petrucci, Touadi, Rocco, Silvestri, Delicato (13'st Riga), Ciprio (31'st Marini), Ragone, Picca (13'st Roseti): A disp.: De Franceschi, Bonofiglio, Machi, Musacchio, De Luca. All.: Belmonte

Arbitro: Scarati di Termoli. Assistenti: Brunozzi di Foligno e Lauri di Gubbio

Marcatori: 14'pt Delicato, 42'st Roseti su rig., 49'st Ragone

Sconfitta interna per il Benevento contro la Primavera del Cosenza. Gli ospiti si sono portati in vantaggio dopo quattordici minuti di gioco con Delicato. Nella ripresa, i calabresi hanno raddoppiato al 42' grazie a un rigore trasformato da Roseti. In pieno recupero, Ragone ha firmato il tris che ha chiuso definitivamente la contesa. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà il Crotone in trasferta.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 46

Napoli 40

Ternana 37

Ascoli 36

Benevento 32

Palermo 29

Spezia 28

Cosenza 28

Pescara 25

Pisa 24

Crotone 24

Salernitana 23

Avellino 22

Perugia 21

Monopoli 17

Bari 13