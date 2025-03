Primavera, beffa per il Benevento: l'Avellino agguanta il pari nel finale Derby ricco di gol giocato al Partenio-Lombardi tra le due formazioni giovanili

Avellino-Benevento 3-3

Avellino: Pizzella; Aloisi, Piantedosi, Beruschi (17'st De Michele), Solaro, Zeqirai, Vignoli (17'st De Salvo), Diagne (32'st Antoci), D'Onofrio (17'st Baldari), Amiranda (46'st Fiorletta), Fusco. A disp.: Pezzella, Della Porta, Gabriele, Piscopo, Garofalo, Lanzone, Piscopo. All.: Pianese

Benevento: Giangregorio; Fastiggi, Ciurleo (39'st Panzarino), Mirashi, Masi, Nonga, Sasso (28'st Rucci), Borrelli, Sessa (28'st Miranda), Francescotti, Balzano. A disp.: D'Alessio, D'Ambrosio, Kwete, Pellegrino, Politi, Festino, Del Gaudio, Giugliano, Soprano. All.: Iezzo

Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Romagnoli di Albano Laziale e Chiavaroli di Pescara

Marcatori: 2'pt Borrelli (B), 4'pt, 32'pt Fusco (A), 35'pt, 16'st Francescotti (B), 46'st Piantedosi (A)

Note: Espulso Borrelli al 40'st

Secondo pareggio consecutivo per il Benevento che ha impattato al Partenio-Lombardi contro l'Avellino guidato da Pianese. Il derby è stato ricco di gol, con i giallorossi che sono passati in vantaggio dopo due minuti con Borrelli. Il pari dei padroni di casa è arrivato poco dopo e ha portato la firma di Fusco che ha siglato anche il 2-1 al 32'. Il Benevento ha ribaltato tutto con una doppietta di Francescotti, messa a segno al 35' del primo tempo e al 16' della ripresa. La squadra di Iezzo si è trovata in inferiorità numerica al 40', a causa dell'espulsione rimediata da Borrelli. Il pari dell'Avellino è arrivato in pieno recupero, al 46', con Piantedosi che ha messo a segno il gol del definitivo 3-3, vietando ai giallorossi la gioia della vittoria.

Primavera 2, la classifica:

Frosinone 52

Napoli 46

Ascoli 45

Ternana 44

Benevento 37

Pisa 33

Pescara 32

Palermo 32

Spezia 31

Cosenza 29

Avellino 24

Crotone 24

Salernitana 24

Perugia 21

Bari 19

Monopoli 18