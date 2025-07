Benevento, Puleo: "Ecco come ripartirà il settore giovanile" Il responsabile del vivaio: "Crediamo nel progetto. Schiavi e Leone? Hanno la fame giusta"

Si avvicina a grandi passi l'inizio della stagione del settore giovanile del Benevento Calcio. Gli allenamenti della Primavera cominceranno il prossimo 29 luglio, mentre le altre formazioni torneranno in campo a partire dal 5 agosto. Il responsabile del vivaio, Simone Puleo, ha fatto un bilancio della stagione conclusa con la sconfitta in finale scudetto dell'under 17: "È stata un'annata normale. Siamo abituati troppo bene, tant'è che anche vedere due squadre su quattro ai play off sembra un fallimento. Il lavoro è stato positivo. L'under 17 è arrivata a giocarsi la finalissima ed è stato un peccato perderla, ma ci riproveremo. L'obiettivo primario resta sempre quello di portare più ragazzi possibili in prima squadra. Preferisco questo a vincere titoli, ma ovviamente se dovessero arrivare non li disdegneremo".

Puleo e la scelta dei quattro allenatori

La testa di coloro che lavorano per il settore giovanile è già proiettata alla prossima annata: "Si riparte dalla voglia di fare bene. Crediamo fermamente nel progetto e cerchiamo di fare del nostro meglio per portarlo avanti". Recentemente sono stati ufficializzati i nuovi allenatori: "Floro Flores guiderà la Primavera perché ha svolto un ottimo percorso con l'under 17. Nella prossima stagione, la Primavera sarà formata da tanti elementi sotto età: ci saranno molti 2008. I risultati, in tal senso, potrebbero non vederci ai vertici, ma è un percorso di crescita. I nuovi tecnici sono Schiavi e Leone. Il primo ha guidato l'under 17 della Cavese, mentre l'altro l'under 17 dell'Avellino. Entrambi hanno la fame giusta per emergere. Li abbiamo valutati sotto tutti i punti di vista e siamo convinti che potranno fare bene. L'under 15 sarà guidata da Paolo Festa. La rosa è completata, con tanti ragazzi confermati grazie all'ottimo lavoro svolto da Marco Grande, Pierluigi Zotti e Francesco Pegno".

Il pensiero sulla prima squadra

Puleo ha dedicato un pensiero finale alla prima squadra: "Fare acquisti migliori credo che sia difficile. Sono state fatte operazioni importanti per un campionato importante. L'anno scorso era un progetto diverso, quest'anno è accompagnato da gente esperta che conosce molto bene la categoria".