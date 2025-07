Benevento Primavera, Borrelli: "Vogliamo essere protagonisti" (VIDEO) Le parole del centrocampista giallorosso in vista della nuova stagione

Primo giorno di lavoro per la Primavera del Benevento. Il centrocampista Borrelli ha parlato così delle proprie sensazioni: "Mi aspetto un campionato di alto livello, cercheremo di puntare sempre in alto. Sono contento di essere giallorosso, per me è il quinto anno e voglio continuare a fare bene. Floro Flores? Sono felice della sua presenza perché è molto preparato. Mi aspetto un campionato giocato alla grande e con alti ritmi".