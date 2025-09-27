Primavera, sconfitta del Benevento sul campo dello Spezia Primo ko stagionale per la formazione guidata da Floro Flores

Spezia-Benevento 3-1

Spezia: Guidi, Nicolai, Banti, Vannucci (21'st Felici), Martinelli, Schembre, Insignito (38'st Fantinati), Marchini, Conte (32'st Camara), Lontani (21'st Cassano), Ferrazza (1'st Del Sante). A disp.: Altemura, Bruni, Vignali, Rapallini, Vicari, Climi, Amato. All.: Terzi

Benevento: Suppa, Kwete, Manuzzi (22'st Scaripella), Del Gaudio, Formicola (31'st Miranda), Squillante, Battista (26'st Milucci), Scalici, Soprano (31'st D'Ambrosio), Giugliano, Grilli (26'st Cerbone). A disp.: Mandato, Catiello, Nonga, Cerulo, Ruggieri, Palmieri, Paudice. All.: Floro Flores

Arbitro: Previdi. Assistenti: Vicari e Lauri

Marcatori: 3'pt Marchini, 7'pt Lontani, 29'pt Giugliano, 24'st Insignito

Prima sconfitta stagionale per la Primavera guidata da Floro Flores. Sul campo dello Spezia, la formazione giallorossa ha perso con il punteggio di 3-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo tre minuti con Marchini, poi è stata la volta di Lontani al 7' per il raddoppio bianconero. Il Benevento ha accorciato le distanze al 29' con una punizione di Giugliano, ma non è bastato. Nella ripresa, precisamente al 24', Insignito ha realizzato la marcatura del definitivo 3-1. Nella prossima giornata, in programma il 3 ottobre, il Benevento ospiterà all'Avellola la compagine dell'Empoli.

Primavera 2, i risultati della terza giornata:

Ascoli-Palermo 1-0

Bari-Avellino 0-0

Crotone-Monopoli 0-2

Empoli-Ternana 5-0

Perugia-Cosenza domani

Pescara-Pisa 1-1

Salernitana-Catanzaro 1-4

Spezia-Benevento 3-1

Primavera 2, la classifica:

Pisa 7

Pescara 7

Empoli 6

Ascoli 6

Benevento 6

Spezia 6

Monopoli 6

Avellino 5

Bari 4

Cosenza 3

Catanzaro 3

Crotone 2

Perugia 1

Palermo 1

Ternana 1

Salernitana 0