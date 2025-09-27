Primavera, sconfitta del Benevento sul campo dello Spezia

Spezia-Benevento 3-1
Spezia: Guidi, Nicolai, Banti, Vannucci (21'st Felici), Martinelli, Schembre, Insignito (38'st Fantinati), Marchini, Conte (32'st Camara), Lontani (21'st Cassano), Ferrazza (1'st Del Sante). A disp.: Altemura, Bruni, Vignali, Rapallini, Vicari, Climi, Amato. All.: Terzi
Benevento: Suppa, Kwete, Manuzzi (22'st Scaripella), Del Gaudio, Formicola (31'st Miranda), Squillante, Battista (26'st Milucci), Scalici, Soprano (31'st D'Ambrosio), Giugliano, Grilli (26'st Cerbone). A disp.: Mandato, Catiello, Nonga, Cerulo, Ruggieri, Palmieri, Paudice. All.: Floro Flores
Arbitro: Previdi. Assistenti: Vicari e Lauri
Marcatori: 3'pt Marchini, 7'pt Lontani, 29'pt Giugliano, 24'st Insignito
Prima sconfitta stagionale per la Primavera guidata da Floro Flores. Sul campo dello Spezia, la formazione giallorossa ha perso con il punteggio di 3-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo tre minuti con Marchini, poi è stata la volta di Lontani al 7' per il raddoppio bianconero. Il Benevento ha accorciato le distanze al 29' con una punizione di Giugliano, ma non è bastato. Nella ripresa, precisamente al 24', Insignito ha realizzato la marcatura del definitivo 3-1. Nella prossima giornata, in programma il 3 ottobre, il Benevento ospiterà all'Avellola la compagine dell'Empoli.
Primavera 2, i risultati della terza giornata:
Ascoli-Palermo 1-0
Bari-Avellino 0-0
Crotone-Monopoli 0-2
Empoli-Ternana 5-0
Perugia-Cosenza domani
Pescara-Pisa 1-1
Salernitana-Catanzaro 1-4
Spezia-Benevento 3-1
Primavera 2, la classifica:
Pisa 7
Pescara 7
Empoli 6
Ascoli 6
Benevento 6
Spezia 6
Monopoli 6
Avellino 5
Bari 4
Cosenza 3
Catanzaro 3
Crotone 2
Perugia 1
Palermo 1
Ternana 1
Salernitana 0