Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: la Primavera ospita l'Empoli All'Avellola scenderà in campo anche l'under 16 di Leone contro il Monopoli

Sono in programma due partite del settore giovanile del Benevento nel prossimo fine settimana. La Primavera scenderà in campo sabato per affrontare l'Empoli, nella quarta giornata di campionato. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 12. L'altra formazione impegnata, invece, è l'under 16 che domenica se la vedrà contro il Monopoli alle ore 15. Riposano, invece, le under 17 e 15.

Settore giovanile, le classifiche di Primavera, under 17, 16 e 15

Classifica Primavera 2: Pisa e Pescara 7, Empoli, Ascoli, Benevento, Spezia e Monopoli 6, Avellino 5, Bari e Perugia 4, Catanzaro e Cosenza 3, Crotone 2, Palermo e Ternana 1, Salernitana 0.

Classifica under 17: Benevento e Pineto 7, Ternana, Ascoli, Gubbio, Campobasso e Casertana 6, Latina 4, Perugia e Cerignola 3, Guidonia 2, Sambenedettese 1, Foggia e Pianese 0.

Classifica under 16: Benevento, Casertana e Monopoli 3, Campobasso, Casarano, Giugliano e Pineto 1, Latina, Picerno, Sorrento e Altamura 0.

Classifica under 15: Benevento e Perugia 9, Guidonia e Pineto 7, Campobasso, Casertana e Ascoli 4, Ternana, Gubbio e Latina 3, Sambenedettese 2, Cerignola, Pianese e Foggia 1.