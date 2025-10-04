Primavera 2, sconfitta del Benevento all'Avellola contro l'Empoli (FOTO E VIDEO) I giallorossi sono stati puniti da diverse disattenzioni in fase difensiva

Benevento-Empoli 1-3

Benevento: Suppa, Kwete (38'st Milucci), Manuzzi (27'st Nonga), Del Gaudio, Formicola (9'st D'Ambrosio), Squillante, Battista, Scalici, Soprano (38'st Paudice), Giugliano, Grilli (27'st Miranda). A disp.: Mandato, D'Alessio, Catiello, Cerulo, Ruggieri, Cerbone, Scarpitella. All.: Floro Flores

Empoli: Versari, Pasalic, Lauricella (39'st Egan), Huqi, Bembnista, Rugani, Zanaga (11'st Bagordo), Perin (22'st Baralla), Monaco (39'st Fiorini), Busiello (11'st Campaniello), Mazzi. A disp.: Lastoria, Gori, Mureddu, Samb, Chiucchiuini, Tavanti, Blini. All.: Filippeschi

Arbitro: Decimo di Napoli. Assistenti: Pone e Cammarota di Nola

Marcatori: 1'pt, 29'pt, 37'pt Monaco, 30'pt Battista

Sconfitta per la Primavera del Benevento al termine del match giocato all'Avellola contro l'Empoli. È stato un inizio shock per i giallorossi che dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, hanno una rete messa a segno da Monaco. La squadra di Floro Flores provato a reagire, cercando in tutti i modi il pareggio, ma l'Empoli era ben messo in campo e ha chiuso bene gli spazi. Battista ha impensierito Versari, ma ha trovatol'opposizione del portiere toscano. L'Empoli ha raddoppiato al 29' con Monaco, grazie a un errore difensivo del Benevento, ma la Strega ha avuto la forza di accorciare le distanze un minuto dopo, con Battista che ha realizzato il gol del 2-1. Nel momento migliore dei sanniti, è arrivato il tris dell'Empoli, ancora con Monaco, anche questa volta con facilità a causa di errori in fase difensiva. Poco dopo, i toscani hanno impensierito Suppa con una conclusione di Mazzi. Nella ripresa, l'Empoli ha provato a spezzare il ritmo del Benevento con il possesso palla, ma ai giallorossi non sono mancate le occasioni. Squillante ha colpito la traversa sugli sviluppi di un angolo. Poi Scalici è stato impreciso e ha calciato alto, così come Soprano che di testa non ha impensierito Versari. Anche Battista, da buona posizione, ha sparato fuori, con il risultato che non si è schiodato dal definitivo 1-3.