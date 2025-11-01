Primavera, sconfitta del Benevento in casa del Catanzaro Risultato pesante per i sanniti in terra calabrese

Catanzaro-Benevento 5-1

Catanzaro: Magalotti, Distante, Lucito, De Oliveira, De Luca, Tassoni, Panuccio (39'st Simeone), Vascotto (39'st Federico), Arditi (25'st Samantani), Ardizzone (19'st Boldarin), Federico (25'st Gjoka). A disp.: Madia, Chiesa, De Luca, Pastore, Misiano, Aloisio, Cosentino. All.: Costnatino

Benevento: Suppa, Kwete, Manuzzi (1'st Scarpitella), Del Gaudio (1'st Panzarino), Formicola (19'st Cerulo), Nonga, Milucci, Scalici (15'st Cerbone), Soprano, Giugliano, Borrelli (1'st Grilli). A disp.: Mandato, D'Alessio, Catiello, Paudice, Paolini, Ruggieri. All.: Floro Flores

Arbitro: Buzzone. Assistenti: Giuliani e Gigliotti

Marcatori: 5'pt Arditi, 7'pt Kwete, 15'pt aut. Nonga, 33'pt Arditi, 16'st Ardizzone, 37'st Samantani

Sconfitta per la Primavera del Benevento nel match disputato questo pomeriggio in casa del Catanzaro. I calabresi sono passati in vantaggio con Arditi dopo cinque minuti di gioco, poi c'è stato il pareggio di Kwete. Al 15' è arrivato il raddoppio dei padroni di casa, scaturito da un autogol di Nonga. Il Catanzaro ha poi preso il largo con Arditi, Ardizzone e Samantani che hanno portato il punteggio sul definitivo 5-1. Nella prossima giornata, la squadra di Floro Flores ospiterà il Pescara.