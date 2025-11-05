Benevento, Pierluigi Rosa in visita al settore giovanile giallorosso L'incontro tra il delegato dell'area giovanile della Lega Pro e Simone Puleo

Quest’oggi Pierluigi Rosa, delegato dell’area giovanile della Lega Pro, ha fatto visita al Centro Sportivo “Avellola” di Benevento, dove è stato accolto dal responsabile del settore giovanile Simone Puleo. L’incontro, cordiale e costruttivo, ha rappresentato un momento di confronto e condivisione sul lavoro portato avanti con i giovani giallorossi, evidenziando la qualità dell’organizzazione e la passione che animano il vivaio, oltre all’importanza di un percorso quotidiano che unisce crescita sportiva, impegno e valori educativi.