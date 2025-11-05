Benevento, Pierluigi Rosa in visita al settore giovanile giallorosso

L'incontro tra il delegato dell'area giovanile della Lega Pro e Simone Puleo

benevento pierluigi rosa in visita al settore giovanile giallorosso
Benevento.  

Quest’oggi Pierluigi Rosa, delegato dell’area giovanile della Lega Pro, ha fatto visita al Centro Sportivo “Avellola” di Benevento, dove è stato accolto dal responsabile del settore giovanile Simone Puleo. L’incontro, cordiale e costruttivo, ha rappresentato un momento di confronto e condivisione sul lavoro portato avanti con i giovani giallorossi, evidenziando la qualità dell’organizzazione e la passione che animano il vivaio, oltre all’importanza di un percorso quotidiano che unisce crescita sportiva, impegno e valori educativi

