Benevento, le gare del vivaio e le classifiche: la Primavera ospita il Pescara Le under 17 e 15 saranno di scena all'Avellola contro i pari età della Ternana

Sabato comincerà un altro weekend intenso per il settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera, reduce dalla sconfitta in trasferta rimediata a Catanzaro, cercherà il riscatto all'Avellola contro il Pescara: inizio fissato alle ore 14:30. L'under 16 osserverà un turno di riposo individuale, mentre le formazioni under 17 e 15 se la vedranno contro la Ternana all'Avellola nella giornata di domenica. La squadra di Festa scenderà in campo alle 12:45. Alle 15, invece, sarà la volta dei ragazzi allenati da Schiavi.

Primavera 2, la classifica: Pisa 15, Empoli, Pescara e Avellino 13, Spezia e Benevento 12, Ascoli e Bari 11, Monopoli 10, Ternana e Perugia 9, Catanzaro 8, Salernitana e Cosenza 6, Palermo 5, Crotone 2.

Under 17, la classifica: Benevento 16, Pineto 13, Ternana, Latina, Guidonia e Gubbio 12, Casertana e Ascoli 11, Campobasso 10, Perugia 9, Sambenedettese 7, Cerignola 5, Pianese 2, Foggia 1.

Under 16, la classifica: Benevento 15, Monopoli 12, Pineto e Latina 7, Casertana 6, Casarano e Team Altamura 5, Campobasso e Picerno 4, Sorrento 3, Giugliano 2.

Under 15, la classifica: Benevento 21, Perugia 18, Guidonia 13, Ternana, Gubbio e Latina 12, Campobasso e Cerignola 10, Sambenedettese 9, Pineto e Casertana 7, Ascoli 5, Pianese 4, Foggia 1.