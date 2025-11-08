Primavera, il Pescara batte il Benevento all'Avellola: gli highlights del match Sconfitta per la formazione di Floro Flores tra le mura amiche

Benevento-Pescara 0-3

Benevento: Suppa, Kwete (35'st Cerbone), Scarpitella (28'st Manuzzi), Del Gaudio, Formicola (23'st Borrelli), Nonga, Battista (35'st Paudice), Scalici, Soprano, Giugliano, Grilli (28'st Milucci). A disp.: Mandato, D'Alessio, Catiello, Panzarino, Cerulo, Palmieri, Ruggieri. All.: Floro Flores

Pescara: Profeta, Marrone (19'st Servalli), La Barba, Di Zio (38'st Bonetto), Valori, Thelen, D'Arcangelo, Guaragna, Cardilli (19'st Giacalone), D'Errico (44'st Gui Giorge), Shehaj (44'st Cioffi). A disp.: D'Oronzo, Rossi, Bosi, Landolfi, Massini, Sculli, Cicchitti. All.: Stella

Arbitro: Ferrara di Roma 2. Assistenti: Agostino e Martino di Roma 1

Marcatori: 34'pt e 24'st D'Arcangelo, 34'st Shehaj

Sconfitta per la Primavera del Benevento al termine del match giocato all'Avellola contro il Pescara. La sfida tra le due formazioni è combattuta e ricca di emozioni, soprattutto nel primo tempo. Dopo undici minuti, Grilli commette fallo in area su Marrone: per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Guaragna, ma Suppa salva tutto parando la conclusione del centrocampista pescarese.Il Benevento alza i ritmi e prova a impensierire gli avversari. Giugliano calcia di poco fuori, poi ci prova Soprano, ma trova l'opposizione di Profeta. Il Pescara va vicinissimo al vantaggio con D'Arcangelo, ma viene fermato dal palo. Poi Cardilli, da pochi passi, spara clamorosamente alto. Il gol del Pescara arriva al 34' e porta la firma di D'Arcangelo che conclude in rete dopo una parata di Suppa su Cardilli. Il Benevento reagisce e colpisce un palo con Del Gaudio. Poi Soprano prova a impensierire Profeta, ma spara fuori. Nella ripresa, il Benevento sfiora ancora una volta il gol con Soprano che da pochi passi colpisce il palo. Poi il Pescara riesce a raddoppiare al 24' con D'Arcangelo. Il gol taglia le gambe al Benevento che subìsce anche la terza rete, siglata da Shehaj al 34' che ha portato il punteggio sul definitivo 3-0. Nel prossimo weekend, il campionato osserverà un turno di riposo. Le squadre torneranno in campo il 22 novembre, con il Benevento di Floro Flores che affronterà il Pisa in trasferta.