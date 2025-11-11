Benevento, e la Primavera? Si valuta il sostituto di Floro Flores Ore di riflessione per la dirigenza del vivaio sannita

La nomina di Floro Flores alla guida della prima squadra ha lasciato sguarnita la panchina della Primavera. La dirigenza giallorossa, formata dal presidente Palermo e dal responsabile Puleo, sta valutando il da farsi. Fortunatamente, nel prossimo weekend il campionato si fermerà per la sosta, quindi ci sarà tutto il tempo, ma non troppo, per scegliere un sostituto adatto alla causa giallorossa. Al momento, gli allenamenti sono diretti dallo staff tecnico. Dopo otto giornate di campionato, e con una squadra sotto età, la Primavera ha ottenuto dodici punti, ed è reduce dalla sconfitta casalinga rimediata contro il Pescara. Nella prossima giornata, in programma il 22 novembre, se la vedrà contro il Pisa in trasferta.