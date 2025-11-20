Benevento, gare del vivaio e classifiche: la Primavera di De Angelis a Pisa Le sfide in programma per le formazioni giovanili giallorosse

Sabato comincerà un nuovo weekend per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Scenderanno in campo soltanto Primavera e under 16, considerato che under 17 e 15 riposeranno. Per la Primavera ci sarà l'esordio in panchina di Stefano De Angelis, nel difficile match contro il Pisa in programma sabato con fischio d'inizio alle 11:30 in terra toscana. Domenica sarà la volta dell'under 16 di Leone che sarà impegnata a Latina.

Settore giovanile, le classifiche

Primavera 2, la classifica: Empoli e Pescara 16, Pisa e Spezia 15, Bari e Avellino 14, Monopoli 13, Ascoli, Ternana e Benevento 12, Perugia 9, Catanzaro 8, Salernitana e Cosenza 7, Palermo 5, Crotone 2.

Under 17, la classifica: Ternana, Latina e Gubbio 18, Benevento e Ascoli 17, Guidonia e Pineto 16, Perugia 13, Casertana 12, Campobasso 10, Sambenedettese 7, Pianese e Cerignola 5, Foggia 1.

Under 16, la classifica: Benevento 18, Monopoli 12, Casarano 11, Campobasso 10, Sorrento 9, Pineto e Latina 8, Casertana 7, Team Altamura 6, Giugliano 5, Picerno 4.

Under 15, la classifica: Benevento 27, Perugia 24, Latina e Guidonia 16, Gubbio e Ternana 15, Cerignola 14, Campobasso 13, Pineto 10, Sambenedettese 9, Ascoli 8, Casertana 7, Pianese 6, Foggia 1.