Vivaio, le sfide del weekend: spicca il derby tra Benevento e Avellino Il programma dei match delle formazioni giovanili giallorosse

Si avvicina un nuovo weekend di calcio giocato per il settore giovanile del Benevento Calcio. Sabato sono in programma due partite. La Primavera, reduce dalla sconfitta interna rimediata contro il Monopoli, affronterà in trasferta l'Avellino. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11. Alle 15, invece, sarà di scena l'under 16 di Leone che scenderà in campo per affrontare i pari età del Picerno. I giallorossi vogliono riprendersi il primo posto, considerato che al momento occupano la seconda piazza ma con una gara in meno, con il Monopoli che in questa giornata osserverà il turno di sosta individuale. Domenica sarà la volta dell'under 17 che è alla disperata ricerca di una vittoria dopo le sconfitte rimediate con Guidonia e Campobasso. I giallorossi affronteranno l'Ascoli sul sintetico dell'Avellola, con fischio d'inizio alle ore 13:15. Alle 15:30 sarà la volta dell'under 15 che contro i marchigiani puntano a consolidarsi al comando della classifica.