Benevento, la Primavera torna in campo: c'è il derby con la Salernitana Sfida sul terreno di gioco del Troisi di Giffoni alle 12 di sabato

La Primavera del Benevento torna finalmente in campo dopo due settimane di sosta, causate dall'impegno delle nazionali. I giallorossi di Panarelli si erano congedati con la cinquina rifilata al Cosenza che gli ha permesso di balzare a quota sei punti in classifica. Adesso, sul cammino della Strega c'è una Salernitana che ha cominciato il campionato con qualche difficoltà, come dimostrato dalle sconfitte rimediate con Bari, Latina e Perugia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 12, con il Benevento che vuole ottenere una nuova vittoria per entrare in zona play off.

Primavera, il programma della quarta giornata

Cosenza-Catanzaro

Frosinone-Palermo

Latina-Bari

Napoli-Pisa

Perugia-Avellino

Pescara-Ascoli

Salernitana-Benevento

Spezia-Monopoli

Primavera 2, la classifica

Perugia 9

Catanzaro 9

Avellino 9

Bari 7

Palermo 7

Benevento 6

Spezia 4

Monopoli 4

Pescara 4

Latina 3

Pisa 3

Ascoli 2

Napoli 1

Frosinone 0

Cosenza 0

Salernitana 0