Benevento, la Primavera torna in campo: c'è il derby con la Salernitana

La Primavera del Benevento torna finalmente in campo dopo due settimane di sosta, causate dall'impegno delle nazionali. I giallorossi di Panarelli si erano congedati con la cinquina rifilata al Cosenza che gli ha permesso di balzare a quota sei punti in classifica. Adesso, sul cammino della Strega c'è una Salernitana che ha cominciato il campionato con qualche difficoltà, come dimostrato dalle sconfitte rimediate con Bari, Latina e Perugia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 12, con il Benevento che vuole ottenere una nuova vittoria per entrare in zona play off.
Primavera, il programma della quarta giornata
Cosenza-Catanzaro
Frosinone-Palermo
Latina-Bari
Napoli-Pisa
Perugia-Avellino
Pescara-Ascoli
Salernitana-Benevento
Spezia-Monopoli
Primavera 2, la classifica
Perugia 9
Catanzaro 9
Avellino 9
Bari 7
Palermo 7
Benevento 6
Spezia 4
Monopoli 4
Pescara 4
Latina 3
Pisa 3
Ascoli 2
Napoli 1
Frosinone 0
Cosenza 0
Salernitana 0