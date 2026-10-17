Primavera, il Benevento impatta in casa del Monopoli Pari tra i pugliesi e i giallorossi: nella prossima giornata c'è l'Avellino

Monopoli-Benevento 2-2

Monopoli: De Michele, Sedvartas, Lanza, Di Bari, Turcinskas, Cardinale (1’st Bennet), Zledells, Casillo, Tummineli (26’st Bottalico), Positano (11’st Manzari), Illuzzi (26’st Morrone). Palazzo, Filolungo, Sette, Errico, Montrone, Paparella, Albergo, Guerra. All.: D’Ermilio

Benevento: Rosa, Kwete (45’st Amico), Scarpitella, Del Gaudio, Formicola, D’Ambrosio, Lo Russo (1’st Coltorti), Donatiello (27’st Viscovo), Soprano (45’st De Benedetto), Giugliano, Grilli (35’st Manuzzi). A disp.: Mandato, Sessa, Jerradi, Liguori, Pacifico, Paolini, Pirozzi. All.: Panarelli

Arbitro: Lupo di Venosa. Assistenti: Di Leo di Policoro e Ventre di Rossano Calabro

Marcatori: 9’pt Soprano, 28’pt Casillo, 31’st Manzari, 44’st Giugliano su rig.

Pareggio tra le formazioni Primavera di Monopoli e Benevento. La truppa di Panarelli dà continuità ai recenti risultati positivi, con il pari acciuffato nel finale grazie a un calcio di rigore di Giugliano. La Strega è passata in vantaggio dopo nove minuti con Soprano dopo nove minuti di gioco. Il Monopoli ha pareggiato i conti al 28’ con Casillo. Nella ripresa Manzari ha siglato il 2-1, prima del definitivo pareggio firmato da Giugliano dagli undici metri. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà l’Avellino all’Avellola.