Memorial Imbriani-Parrella, ci sono anche i Pulcini del Benevento Calcio Esperienza in memoria del compianto capitano giallorosso

Il Benevento Calcio prenderà parte al 1° Memorial Imbriani-Parrella, torneo riservato alla categoria Pulcini Under 11, organizzato dall’ASD Gar Rebaudengo di Torino. L’evento si svolgerà nei giorni 24 e 25 maggio 2025 presso il Campo Sportivo "Sempione" di Torino.

Il torneo è intitolato alla memoria di Carmelo Imbriani, ex calciatore del Benevento Calcio e di tante altre squadre, e di José Parrella, figura di riferimento nel mondo della sanità piemontese con la passione per il calcio. L'iniziativa nasce con l’intento di trasmettere ai giovani calciatori i valori positivi dello sport e della vita.

Alla cerimonia inaugurale e durante il torneo sarà presente Giampaolo Imbriani, fratello di Carmelo, per ricordare e onorare la sua memoria e ciò che ha rappresentato.

A guidare la formazione giallorossa saranno i tecnici Marco Grande e Tommaso Niro, affiancati dai responsabili Pierluigi Zotti e Francesco Pegno.

Di seguito le squadre partecipanti al torneo:



• Torino

• Juventus

• Benevento

• Parma

• Audace Cerignola

• Como