A Paduli la tredicesima edizione del Torneo dell'Infiorata Parteciperanno sei società professionistiche, compreso il Benevento Calcio

Si svolgerà domenica l'attesa tredicesima edizione del Torneo dell'infiorata, in programma a Paduli. La manifestazione vedrà la partecipazione delle formazioni giovanili under 14 Pro di società professionistiche. Ci sarà il Benevento Calcio e non solo: sono presenti anche Frosinone, Salernitana, Sorrento, Pescara e Juve Stabia. Il match inaugurale è in programma alle ore 10 e vedrà fronteggiarsi Benevento e Juve Stabia. Le sfide si giocheranno nel corso della giornata, con la finalissima fissata alle 19. Lo scenario sarà quello del Campo Ariella.