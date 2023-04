IVPC Rugby Benevento, contro la Capitolina la beffa arriva solo nel finale Al Dell'Oste non basta i 15 punti di un ispirato Caporaso per evitare la sconfitta.

Non era una partita di cartello. IVPC Rugby Benevento-Capitolina regalava pochi spunti alla vigilia. Con un campionato ormai già deciso questi match di fine stagione possono servire per vedere all’opera i giovani. In casa biancoceleste, viste anche le tante assenze, erano veramente tanti e si sono ben comportati.

I capitolini si sono imposti 22-15 al termine di un match che avevano aperto subito andando in meta. La reazione dei padroni di casa non è mancata. La squadra, nonostante le evidenti difficoltà in alcuni ruoli, è riuscita a tenere a bada i rivali difendendo bene e costringendo i capitolini a diventare molto fallosi. Mario Caporaos è stato il grande protagonista del match con 15 punti, 12 dalla piazzola, tre con un drop, colpo che al Dell’Oste ha sempre scaldato il cuore dei tifosi.

Gli infortuni di Cassinese e Russo nella ripresa non hanno aiutato capitan Tretola e compagni nella gestione del vantaggio. Sarebbe servita un po’ di scaltrezza in più, ma quella si ottiene con l’esperienza e con tante partite giocate. C’è rammarico per le leggerezze fatte nelle tre mete concesse, in particolare nell’ultima che ha compromesso il risultato finale. La prestazione, nel complesso, è stata positiva. Passariello e Calandro non possono che essere soddisfatti soprattutto in un momento della stagione, dopo un lungo mese senza partite, in cui gli stimoli sono veramente pochi.