IVPC Rugby Benevento, Tretola è il nuovo capitano La società ha comunicato la decisione, prende il posto del "leone" Passariello.

L’IVPC Rugby Benevento ha un nuovo capitano. Sarà Luigi Tretola a riceve la pesante eredita del "leone" Mirko Passariello. Il presidente Rosario Palumbo, insieme al consiglio direttivo e al direttore tecnico Alessandro Valente, hanno deciso che a guidare la squadra in campo sarà il classe 1999. Per Tretola una lunghissima trafila nelle giovanili, poi l’approdo in prima squadra. Insomma, una vita in biancoceleste.

L’eredità, come dicevamo, sarà pesantissima. Passariello, ringraziato ufficialmente dalla società, è stato capitano per lungo tempo e ha cresciuto una generazione, quella di cui fa parte Tretola, che dovrà lavorare intensamente per riportare il club dove merita di stare.

“Diventare capitano è stata una forte emozione” ha spiegato il neo capitano dei sanniti. Per chi come me ha sempre giocato con questa squadra fin da piccolo era un sogno che chiunque abbia fatto questa trafila ha socchiuso in un cassetto”.

Tretola sarà chiamato a dare qualcosa in più al gruppo, il capitano dell’IVPC Rugby Benevento è storicamente molto di più di un semplice giocatore. “Proverò a trasmettere senso di appartenenza, onore nel portare questa maglia che tante persone hanno sudato rendendola gloriosa. Dovremo dimostrare tutti senso del dovere, impegnarci costantemente perché nella vita come nel rugby nulla ci viene regalato”.

L’obiettivo è chiaro: “Creare un gruppo giovane e duraturo che possa portare in alto il nome della società sui campi di tutta Italia”.

Missione complicata che può compiere solo chi come Tretola ha il sangue biancoceleste.