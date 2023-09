IVPC Rugby Benevento: Open Day con Darren Coleman, Head Coach dei Waratahs L'australiano, in vacanza in città, è pronto a fare un grande regalo alla palla ovale sannita.

Una bella sorpresa per la palla ovale sannita. Darren Coleman, head coach del New South Wales Waratahs, è tornato a Benevento dove ha allenato nella prima decade del nuovo millennio. Una vacanza per salutare gli amici di un tempo, in particolare quel Paolo Sarno che è uno storico punto di riferimento per gli appassionati e gli atleti della palla ovale.

La visita di Coleman in città era occasione troppo ghiotta per non provare a riportarlo sul prato verde del Pacevecchia che da qualche tempo è intitolato al compianto Alfredino Dell’Oste.

L’IVPC Rugby Benevento ha invitato il tecnico australiano che ha subito risposto presente. Del resto le grandi amicizie non temono tempo e distanze. Venerdì sarà in campo con under 16 e prima squadra ritrovando alcuni dei suoi ex giocatori ora nelle vesti di allenatori o addirittura di responsabili del comitato regionale. Sarà bello ed emozionante, ma soprattutto una grande occasione per i ragazzi di poter lavorare con un tecnico di altissimo livello. Sabato, invece, la grande chance sarà a disposizione di tutti con l’open day organizzato dalla società dalle 15:00 alle 16:30.

“La visita di Darren Coleman in città è stata una grandissima occasione per tanti appassionati di rugby di ritrovare un amico che in passato ha dato tanto a questa società” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo. “Il suo amore per Benevento resiste nel tempo e quando gli è stato chiesto di essere presente sul campo insieme a noi ha risposto con il solito entusiasmo. Darren ci farà un immenso regalo, ancora una volta dimostra il suo amore per questo club. Ci tengo a ringraziare particolarmente Paolo Sarno che da anni è un punto di riferimento per i giocatori che vengono dall’estero ed è sempre disponibile ad aiutare tutti coloro che amano la palla ovale. Con la presenza di Darren Coleman volevamo fare l’inaugurazione del campo con la tabella dell’inititolazione al compianto Alfredino Dell’Oste, ma per questioni burocratiche non è stato ancora possibile. A breve però siamo sicuri che riusciremo a risolvere le problematiche e a ricordare tutti insieme un pezzo di storia del Rugby Benevento”.

Al termine dell’Open Day nella struttura di Pacevecchia andrà in scena la festa di fine estate dalle 16:00 alle 24:00 aperta a tutta la cittadinanza.