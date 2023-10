IVPC Rugby Benevento, alla vigilia dell'esordio parla il presidente Palumbo "L'Aquila e Catania favorite, subito dietro le romane. Tra le sorprese Perugia e Benevento"

Giornata di vigilia in casa IVPC Rugby Benevento. Domenica alle 15:30 allo Stadio Comunale di Boscotrecase andrà in scena il derby tutto campano con l’Arechi Salerno valido per la prima giornata del torneo di serie B.

Match attesissimo che si giocherà lontano dal Dell’Oste per l’indisponibilità momentanea del terreno di gioco. E proprio su questo punto il presidente Rosario Palumbo ha voluto fare una precisazione. “Nei mesi precedenti abbiamo ricevuto tante critiche, spesso ingiuste -sottolinea- proprio riguardanti il campo che veniva definito in stato d’abbandono. La società, però, aveva da tempo previsto il rifacimento del manto erboso. Come tutti sanno, non è una cosa che si fa in 5 minuti, ma va programmata, studiata e fatta nei tempi corretti con l’aiuto anche del clima. Avremmo certamente voluto giocare al Dell’Oste dalla prima partita, ma dopo i lavori svolti è giusto tutelare il manto erboso e rispettare i tempi per la crescita dell’erba”.

In settimana al Dell’Oste è giunta una visita speciale. “E’ stato con noi un grosso esponente della Federazione che entrando sul terreno di gioco l’ha giudicato tra i tre più belli d’Italia. Per noi, in attesa di poterci giocare, è una gran bella soddisfazione”.

L’esordio è dietro l’angolo e anche il massimo dirigente è curioso di vedere all’opera la sua squadra. “C’è curiosità, è normale, vogliamo tutti vedere i ragazzi in campo perché l’esordio è sempre un test importante. L’obiettivo è quello di fare una stagione tranquilla, con un gruppo nuovo e molto giovane (età media 24 anni ndr) in un torneo dove secondo me l’Aquila e Catania partono favorite con le romane subito dietro. Poi potrebbero esserci sorprese come Perugia o magari Benevento”.

L’estate della società biancoceleste non è stata facile. E’ andata in scena una profonda rivoluzione tecnica. “Voglio ringraziare tutti i ragazzi che dal primo giorno di allenamento hanno sposato la causa Rugby Benevento e col passare delle settimane il gruppo si è allargato arrivando ad oltre 50 tesserati seniores. Questo è un gran bel risultato per iniziare la stagione. Un ringraziamento particolare va fatto a mister Chicco Fusco e al direttore tecnico Alessandro Valente che hanno formato un gruppo numeroso e coeso che spero nei prossimi anni potrà darci le soddisfazioni che merita questa piazza”.

L’IVPC Rugby Benevento è pronto a vivere una stagione che si annuncia intensa in cui bisognerà cambiare marcia rispetto al passato, magari iniziando già dal derby campano con una vittoria che può dare a capitan Tretola e compagni fiducia ed entusiasmo.