Rubgy Benevento, Memorial Ascatini: ecco tutte le società premiate Grande successo al Dell'Oste per il 5^ torneo di apertura di minirugby

Grande successo per il 5^ torneo di apertura di minirugby presso la struttura Dell'Oste di Benevento. All'evento erano presenti 12 società con categorie dalla under 6 alla under 14, il memorial è intitolato al compianto Franco Ascantini. Di seguito le classifiche:

Under 6 pari merito tutti i partecipanti

Under 8 Pari merito

Partenope ed Amatori Napoli

Under 10 Amatori Napoli

Under 12 Amatori Napoli

Under 14 Rugby Experiece L'Aquila.

Appuntamento al tradizionale torneo internazionale Città di Benevento agli inizi di Maggio.