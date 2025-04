Rugby, grande entusiasmo per l'arrivo di Quesada a Benevento Il CT della Nazionale Italiana ha preso parte al torneo Ricci organizzato dal IV Circolo

Si è concluso il tour istituzionale di due giorni in Campania del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Rugby, Gonzalo Quesada. Ad accompagnarlo nel percorso tra Napoli e Benevento, la Vicepresidente della Federazione Italiana Rugby, Antonella Gualandri, il Consigliere Federale Gabriele Gargano e il Presidente del Comitato Regionale Campano, Giancarlo Melillo. Nella giornata di ieri, Quesada ha fatto visita all’Amatori Napoli Rugby, dove ha avuto modo di incontrare tecnici dei club della regione per un proficuo confronto formativo. Il tecnico azzurro ha fatto visita anche all'Ivpc Rugby Benevento del presidente Palumbo.

A seguire, è sceso in campo con un gruppo di giovani atleti delle categorie Under 17 e Under 18, guidando una sessione di allenamento osservata dai tecnici a bordo campo. Il Commissario Tecnico ha preso parte al “XV Torneo Filomena Ricci” organizzato dalla società IV Circolo di Benevento, rivestendo il ruolo di testimonial dell’evento. Alla manifestazione ha partecipato anche il Sindaco della città, Clemente Mastella, che ha dato il benvenuto alla delegazione federale.

Nel corso della giornata, Quesada ha salutato gli atleti e ringraziato le famiglie presenti, sottolineando: “Senza di voi, nulla di questo potrebbe esistere”. L’allenatore ha condiviso momenti di grande vicinanza con i partecipanti, firmando autografi e scattando fotografie con giovani e adulti, dimostrando la consueta disponibilità e l’entusiasmo che ne caratterizzano l’approccio umano e professionale. “Sono fortemente coinvolto nelle attività dell’Alto Livello – ha dichiarato Quesada – ma la mia presenza qui testimonia, insieme a una rappresentanza dei vertici FIR, l’impegno concreto nei confronti dell’intero movimento rugbistico nazionale. Lavoriamo come un’unica grande squadra: ognuno con il proprio ruolo, ma tutti uniti dallo stesso obiettivo. I club rappresentano la base fondamentale del nostro sport: è qui che si respira il rugby autentico. Dopo quasi due anni in Italia, desidero intensificare la mia presenza soprattutto nelle realtà del Sud, che necessitano di attenzione e supporto”