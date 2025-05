"Ripartiti in silenzio pensando solo a lavorare: ora continuiamo a vincere" Lettera di ringraziamenti del presidente dell'Ivpc Rugby Benevento, Palumbo dopo la promozione in B

Di seguito riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti del presidente dell'Ivpc Rugby Benevento, Rosario Palumbo, dopo la promozione in Serie B della squadra di Rugby cittadina. Dopo la bella competizione al 'Dell'Oste', l'Ivpc Rugby ha avuto accesso alla categoria superiore.

Cari amici,

dopo le incredibili emozioni vissute domenica, quando allo scadere con la trasformazione di Gianmaria Ciampa ho visto il popolo del Rugby Benevento tornare a festeggiare una promozione, è giunto il momento dei ringraziamenti.

Le società sono spesso dei puzzle di difficile composizione. In questa stagione noi siamo riusciti a trovare gli equilibri per ripartire e centrare l’obiettivo.

Voglio ringraziare il tecnico Annibale Fusco per aver costruito un gruppo. A settembre 2023 ha trovato solo otto atleti al primo allenamento, oggi sono in trenta e tutti giovani. Siamo ripartiti da zero e non era per nulla facile centrare la promozione in serie B dopo l’amara retrocessione dello scorso anno.

Per rendere grande una vittoria c’è bisogno anche un avversario di livello, e per questo voglio fare i complimenti al Ragusa/Siracusa per la stagione fatta e per le due finali giocate rimaste in bilico fino all’ultimo secondo. Questa volta siamo stati premiati noi, mi auguro che il prossimo anno una realtà come la loro possa avere maggiore fortuna.

Ringrazio il direttore tecnico Alessandro Valente, capace di essere sempre disponibile per tutte le categorie della società. La sua passione, il suo attaccamento alla maglia sono stati confermati anche quest’anno.

Alessandro è un pilastro della società e con lui costruiremo il progetto tecnico del futuro. Insieme al direttore tecnico vanno ringraziati tutti i tecnici e i dirigenti, che nel corso dell’anno sono riusciti a portare avanti il progetto. Un ringraziamento ai consiglieri e a tutti i soci attivi che giornalmente mi sostengono.

Dopo le polemiche venute fuori nella scorsa estate, figlie soprattutto di un risultato sportivo negativo e che hanno infangato l’immagine di una società da sempre vicina a tutti anche a livello sociale, noi siamo ripartiti in silenzio pensando solo a lavorare. Abbiamo continuato ad impegnarci e la prima squadra ha portato a casa un obiettivo importante. C’è ancora tantissimo da fare e in quest’ottica abbiamo già stipulato accordi per la gestione del mini rugby con la Rugby Factory e stiamo programmando tutte le categorie dalla 14 alla seniores e le categorie femminili per rappresentare al meglio il Rugby Benevento nei vari campionati.

La prima squadra sarà anche in serie B un gruppo molto giovane, ma ricordiamo che le porte sono aperte a tutti coloro che vogliono dare una mano attiva sia in campo che fuori. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto. E all’amico Peppe Calicchio che mi è stato sempre vicino durante l’anno con i suoi preziosi consigli. Voglio ringraziare i ragazzi, dal capitano a cui auguriamo una pronta guarigione dopo l’infortunio, a tutti coloro che hanno indossato la maglia con orgoglio e passione, sacrificando tutto per raggiungere l’obiettivo. Un ringraziamento particolare agli atleti di Torre del Greco e a quelli di Foggia che sono sempre stati disponibili per allenamenti e partite. Ringrazio l’instancabile e insostituibile Giancarlo De Nigris, dirigente e bandiera del club, e tutte le altre persone che si sono messe a disposizione.

L’ultimo pensiero va al Presidente Oreste Vigorito per la sua decennale vicinanza a me e al Rugby Benevento.