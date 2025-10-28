Rugby, l'Ivpc Benevento sconfitto dal Frascati al Dell'Oste Ko per la squadra di Fusco nella seconda giornata di campionato

Torna la serie B al Dell’Oste di Pacevecchia. Temperatura gradevole, campo in ottime condizioni. Parte con intensità il Frascati che al 5’ va in meta con il centro Ricci al termine di una veloce azione alla mano (0 a 5). Il Benevento si scuote e inizia a fare pressione sugli avversari che in pochi minuti collezionano sei falli culminati al 13’ col cartellino giallo per in avanti volontario a Pasquinelli. Al 15’ va in meta Carandente, abile a finalizzare la fitta trama di passaggi imbastita dalla batteria dai trequarti (5 a 5). La partita corre sul filo dell’equilibrio, con una leggera prevalenza del Benevento che al 28’, dopo una bella azione corale, giocata col paracadute del vantaggio, che però non frutta la meta per un in avanti, decide di piazzare il calcio di punizione. Cioffi centra i pali (8 a 5). Nel finale di primo tempo ancora indisciplinati gli ospiti che rimediano un giallo a carico del pilone Quadri. Il Benevento non approfitta della superiorità numerica commettendo diversi errori in rimessa laterale che vanificano la continuità della spinta offensiva. Il tempo si chiude con l’infortunio per il mediano di mischia Carmine Russo costretto a lasciare il campo per una distorsione.

Il Frascati inizia il secondo tempo con piglio deciso e al 41’ va subito in meta con con Pasquinelli, lesto ad arpionare un preciso calcetto che l’apertura Blasi ha direzionato verso la destra del proprio schieramento (8 a 10). La pressione in attacco dei laziali è costante e così mettono a segno altre due mete. La prima al 48’ con Ricci, la seconda al 54’ con Gurgone, entrambe trasformate da Di Tizio (8 a 24). Al 58’ secondo infortunio tra le fila dei sanniti: Mazzeo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. La veemente reazione del Benevento costringe il Frascati a diversi falli. Proprio a seguito di un di calcio punizione giocato con veloce avanzamento arriva al 23’ la meta di Ruocco trasformata da Cioffi (15 a 24). Al 30’ terzo giallo per il Frascati, comminato al terza linea Pilati. Ma, nonostante l’inferiorità numerica, sono gli ospiti, in virtù di una maggior freschezza atletica, a segnare ancora. Al 33’ Di Tizio centra un calcio di punizione da agevole posizione e al 40’ Quadri ottiene la quinta meta dei laziali (15 a 34). Il Benevento con orgoglio chiude in attacco e al 43’ va in meta col capitano D’Addio, autore di una caparbia giocata sottomisura (20 a 34).

Le luci della prestazione dei sanniti parlano di placcaggi tempestivi ed efficaci e di un pacchetto di mischia che ha giocato alla pari con quello avversario. Le ombre riguardano soprattutto la difficoltà a impossessarsi del pallone nei lanci da rimessa laterale, pecca che ha tarpato le ali a tante potenziali azioni d’attacco, considerati i diversi calci di punizione a favore. Il Frascati ha avuto i punti di forza nella vivacità atletica e nella capacità di gioco del reparto dei trequarti, mentre ha mostrato una carenza rilevante nel mantenere la disciplina nelle fasi difensive costellate da troppi falli.

Appuntamento per la prossima gara casalinga domenica 2 novembre contro il XV Sud-Est.

Benevento: Sabella, Botticella, Coppola, Ciampa Francesco, Carandente, Cioffi, Russo Carmine 2002, Cantone, Palumbo, Russo Claudio, Pagnozzi, D’Addio (cap.), Knadil, Pace, Ruocco. In panchina: Zagarese, Mazzeo, Ranaldo, Attanasio, Russo Carmine 2004, Salierno.

Allenatore: Annibale Fusco

Frascati: Di Tizio, Federici, Gurgone, Ricci, Pasquinelli, Blasi (cap.), Ilfi, Donati, Pilati, Tarquini, Pullerà, Grossi, Cristalli, Di Giulio, Quadri.

In panchina: Della Morte, Attura, Proietti, De Angelis, Garelli, Farina, Evangelista.

Allenatore: Marco Bitetti