Accademia, continua la maledizione del quinto set Ennesima sconfitta nel tie-break

Continua la maledizione del tie break per l'Accademia sconfitta dalla Pallavolo Nemesi di Castellammare con il punteggio di 3-2 (25-19, 19-25, 16-25, 25-20, 15-9).

Nel derby valevole per la sedicesima giornata del campionato nazionale di B2 femminile, le giallorosse, come già sette giorni fa, si ritrovano avanti con pieno merito per due set a uno per poi subire il prepotente ritorno delle avversarie che riescono a ribaltare la situazione al quinto set. E' il settimo tie break negativo su sette giocati in questa stagione dall'Accademia, un curioso e quantomai eloquente dato che testimonia le tante opportunità avute e sprecate dalle giallorosse per cambiare volto a una stagione che, a questo punto, risulta notevolmente difficile. Le beneventane smuovono si di un punto la classifica ma è un passo avanti alquanto irrisorio in quanto la quota salvezza si allontana ancora.

Importante vittoria invece per la Nemesi che mette fine ad un digiuno in campionato che durava da circa un mese e si allontana in maniera pressoché definitiva dalla zona rossa potendo invece guardare ad un prosieguo di torneo assolutamente più tranquillo. Sugli scudi la solita Corallo, che contro l'Accademia sembra davvero esaltarsi (25 punti per lei), mentre per le giallorosse top scorer della gara Irene Padua con 19 punti.