Cuore Accademia, Pescara ko al PalaParente 3 a 1 il risultato in favore della squadra sannita che torna a sognare la salvezza

L'Accademia è ancora viva e batte un colpo importante nella diciassettesima giornata del campionato nazionale di B2 femminile superando al Palaparente l'AS Antoniana Pescara con il punteggio di 3-1 (25-18, 25-16, 24-26, 25-22).

Il punteggio sarebbe potuto essere anche più rotondo se non fosse stato per un finale di terzo set in cui troppe ingenuità avevano impedito alle giallorosse di chiudere la partita, ma sono tre punti di importanza vitale per le beneventane che dimostrano di credere ancora alla salvezza con una prestazione di grande generosità. Due set, i primi due, praticamente perfetti, contro un avversario che veniva da quattro vittorie consecutive e perciò in grande salute. Finale di terzo set sciagurato ma otttima reazione nel quarto set, risultato decisivo, dove la squadra è tornata affamata di punti sul parquet meritando la vittoria.

Si interrompe così un digiuno in campionato che durava da quasi quattro mesi. I tre punti di questa sera, in attesa dei risultati di domani, spingono l'Accademia più vicina alle inseguitrici ma ancora non bastano per avere la certezza di aver imboccato la strada giusta. Tuttavia la gara di questa sera dimostra come le beneventane non abbiano intenzione di gettare la spungna e che proveranno fino alla fine a centrare un risultato che ad oggi appare si complcato ma ancora raggiungibile.