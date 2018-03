Accademia a caccia di punti nella tana del Mesagne Le sannite hanno bisogno di un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza

Domani pomeriggio le giallorosse saranno impegnate in terra pugliese dove affornteranno il Volley Mesagne nella diciottesima gara del campionato di B2 femminile. Dopo la bella e convincente vittoria di sabato scorso conto Pescara, la squadra beneventana è chiamata ad un nuovo acuto per poter rilanciare in maniera decisiva le proprie ambizioni di salvezza. Con sei punti da recuperare e con il ridursi delle gare da disputtare, è giunto il momento di dare una svolta anche al rendimento esterno per smuovere la classifica.

L'avversario di giornata, il Mesgnne appunto, non attraversa sicuramente uno dei suoi momenti milgiori. Dopo aver perso il primato che sembrava in cassaforte a seguito delle prime nove vittorie consecutive, la squadra sembra aver perso continuità a causa dei successivi passi falsi e si ritrova a doversi guadagnare un posto nei play off. La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia Mansi - Tavano.