L'Accademia si gioca tante speranze di salvezza nel derby Al PalaParente arriva il Molinari Ponticelli, per Ruscello c'è il dubbio Dell'Ermo

Domani pomeriggio al Palaparente le giallorosse riceveranno il Molinari Ponticelli, un derby fondamentale per le sorti delle beneventane. La partita mette praticamente in palio la salvezza per entrambe le formazioni, terzultima e penultima forza del torneo, bisognose di punti per inseguire ancora la quintultima posizione valevole per la permanenza nella categorie.

Accademia con il dubbio Dell'Ermo, ancora alle prese con un problema alla mano, già assente nell'ultimo turno. L'obiettivo resta tuttavia quello della vittoria, visto anche il prossimo turno a Terracina contro il fanalino di coda, due appuntamenti che potrebbero ridurre per le giallorosse il distacco dalla quota salvezza. La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia Diana - Santabarbara.