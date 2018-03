L'Accademia sbanca Terracina e resta in corsa per la salvezza Netta vittoria della squadra di coach Ruscello sul campo del fanalino di coda

Trasferta finalmente vincente per l'Accademia che nella ventesima giornata del campionato nazionale di serie b2 femminile supera la Futura Volley Terracina con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-22, 25-12).

Contro l'ultima squadra del campionato, le giallorosse non commettono passi falsi e si portano a casa la vittoria senza particolari patemi centrando, così. la terza vittoria nelle ultime quattro gare. Mai in discusione il risultato di una partita che ha visto l'Accadema sempre avanti e un Terracina che ha provato a disputare, riuscendoci tra l'altro, una gara generosa, ma il tasso tecnico differente è apparso davvero evidente.

Grazie ai tre punti di questa sera le beneventane agganciano momentaneamente la quintultima posizione e la quota salvezza, in attesa di conoscere il risultato tra Pallavolo Teatina e Minturno (ancora in corso al momento di chiudere). Con sei gare da disputare fino al termine del campionato l'obiettivo salvezza resta si ancora difficile ma ancora possibile. Per il Terracina invece la sconfitta di questa sera coincide anche con la matematica retrocessione, ma si tratta di un risultato ormai pronosticato già da settimane.