Accademia, con Orsogna è la prima di sei finali Le giallorosse sognano una clamorosa salvezza dopo un girone d'andata con poche gioie

Pomeriggio ricco e importante per l'Accademia quello in programma domani al Palaparente di Benevento. Si cominicia alle ore 17.30 con la Giornata Sponsor dedicata a B-Fit Palestra Fitness, una nuova realtà nel panorama del fitness e del personal training beventano che da quest'anno è anche il centro di preparazione atletica della società giallorossa. Grazie all'esperienza ventennale di Bruno Di Pietro, tra l'altro anche preparatore atletico dell'Accademia Volley per la stagione in corso, questo centro rappresenta la soluzione ideale per chi desidera avere una giusta preparazione fisica durante tutto l'anno con corsi aperti dal lunedì al sabato nella sede di Via Aldo Moro a Benevento. Oltre a Bruno Di Pietro, sul parquet del Palaparente per la consueta diretta Facebook pre partita sarà presente anche Marco Mignone dello Staff B-Fit.

A partire dalle ore 18.00, invece, fischio di inizio della gara che vedrà di fornte le padrone di casa dell'Accademia Volley e la Virtus Orsogna (CH). Per le giallorosse si tratta della prima delle sei finali in programma fino al termine del campionato: con ancora due lunghezze da recuperare dalla Pallavolo Teatina per raggiungere le salvezza, i tre punti di domani sono obbligatori per rendere ancora possibile l'aggancio alla quintultima posizione. L'avversario di giornata naviga invece in una posizione tranquilla di classifica e avrà il vantaggio di giocare senza l'assillo del risultato. La gara sarà arbitrata dalla coppia Rutigliano - Colucci.