Accademia, trasferta proibitiva contro l'Assitec S. Elia Le giallorosse vanno a caccia di punti salvezza

Dopo la sosta di Pasqua le giallorosse riprendono il loro impegno in campionato andando a far visita all'Assitec S. Elia (FR), seconda forza del campionato e lanciatissima verso i play off, con addrittura qualche chance di primato.

Una partita sicuramente molto difficle per le beneventane che, però, grazie alle quattro vittorie nelle ultime cinque gare, possono ancora essere in lotta per salvezza e quindi un risultato positivo sarebbe davvero pesantissimo in quest'ottica. Smuovere la classifica infatti permetterebbe alle giallorosse di superare un turno sulla carta proibitivo e continuare il tren positivo delle ultime settimane.

Di contro l'Assitec deve necessariamente vincere per presentarsi allo scontro diretto con il Real Volley Napoli con speranze di primato ma soprattutto deve tenere a debita distanza la PVG Bari, tra l'altro prossimo avveersario dell'Accademia. Le undici vittorie consecutive delle laziali, nelle altrettantte ultime undici giornate, parlano chiaro e definiscono le difficoltà di questa gara per l'Accademia. La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppiaDi Virgilio - Tosti.