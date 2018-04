Accademia ko, ma la prestazione è positiva Le giallorosse perdono con una delle migliori squadre del torneo ma lanciano segnali incoraggianti

Sconfitta prevedibile ma a testa altissima per l’Accademia superata nella ventiduesima giornata del campionato di B2 femminile dall'Assitec 2000 S. Elia (FR) con il punteggio di 3-1 (25-13, 27-25, 20-25, 25-16).

Contro la seconda forza del torneo e in difficoltà solo nel primo set per merito di un Assitec in grandissima serata, le giallororsse si rialzano in maniera esemplare negli altri tre parziali giocando praticamente alla pari al cospetto di un avversario fortissimo che, tanto per intenderci, raggiunge questa sera la dodicesima vittoria consecutiva e che sabato prossimo si giocherà addirittura il primato a Napoli contro la capolista Real Volley. Un'Accademia che ha mostrato di aver raggiunto un livello di gioco di altissimo spessore e un gioco davvero efficace, al punto da tornare a casa con pizzico di rammarico per un secondo set in cui ha avuto anche una palla set per vincere la frazione. Le beneventane si sono arrese solo sul finale di quarto set ma al termine di un'ottima prestazione.

Accademia quindi che esce dal campo, nonostante il ko, con la consapevolezza di potersi giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata. A quattro gare dal termine del campionato, è bagarre infatti nella lotta per non retrocedere a cui va iscritta adesso anche la Nemesi di Castellammare, superata nello scontro diretto dalla Pallavolo Teatina. Quattro squadre in lotta per due soli posti e sarà probabilmente decisiva proprio l'ultima giornata per sancire i verdetti definitivi.