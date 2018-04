Accademia, una sconfitta che complica il cammino Salvezza sempre più complicata, ora non si può più sbagliare

Pesante sconfitta per l’Accademia superata nella ventiquattresima giornata del campionato di B2 femminile dalla New Volley Oria con il punteggio di 3-2 (21-25, 18-25, 25-23, 25-21, 15-12).

In un match chiave per la salvezza, le giallorosse si fanno rimontare clamorosamente il doppio vantaggio accumulato dopo i primi due set giocati davvero ad altissimo livello, ma proprio sul più bello rimangono a corto di benzina. Oria cambia volto a partire dalla terza frazione e gioca con impeto forsennato riuscendo a ribaltare la situazione e a portarsi a casa la vittoria. Un vero peccato per l'Accademia che sembrava poter vivere un'altra giornata di gloria ma, col passare dei minuti, l'importanza della gara ha probabilmente pesato in maniera decisiva sul rendimento della squadra.

La sconfitta compromette tantissimo le possibilità di salvezza delle giallorosse a cui ora serve solo un'impresa ai limiti dell'inverosimile per centare la quintultima posizione. E' il nono ko in altrettanti tie break disputati, sicuramente un dato che con esito differente avrebbe potuto indirizzare diversamente la stagione.