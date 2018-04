Accademia, vincere e sperare Giallorosse ad un passo dalla matematica retrocessione

Ultima trasferta di campionato per l'Accademia. Questo pomeriggio le giallorosse scenderanno in campo al Palavesuvio di Ponticelli (NA) per affrontare il Real Volley, un derby campano che sarà una festa proprio per la squadra napoletana, fresca di promozioone in B1 dopo l'ultima vittoria a Terracina che ne ha sancito il primato matematico.

Una partita già proibitiva per l'Accademia ma che rischia di diventare addirittura inifluente ai fini della classifica finale: se contemporaneamente Minturno dovesse vincere con il Terracina, risultato molto probabile, le giallorosse sarebbero infatti condannate alla retrocessione pur vincendo oggi e l'ultima gara stagionale sabato prossimo a Benevento proprio contro le laziali. Salvezza quindi appesa solo alla matematica. Nonostante questo, però, l'obiettivo della squadra sarà quello di giocarsi la partita a viso aperto per chiudere al meglio una stagione sfortunata.

La gara avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia Francavilla - Di Martino.