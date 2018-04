Accademia ko a Napoli, le sannite retrocedono in serie C Stagione sfortunata, le giallorosse salutano la categoria alla penultima giornata

Il Real Volley Napoli conquista il derby campano valevole per la venticinquesima giornata del campionato nazionale di B2 femminile superando l'Accademia con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-20, 25-15). A seguito di questa sconfitta le giallorosse devono purtroppo registrare anche la matematica retrocessione in serie c, dopo le ultime quattro stagioni consecutive in B2, al termine di un'annata davvero sfortunata. Il verdetto era già nell'aria visto l'impegno di Minturno con Terracina: neanche la vittoria avrebbe consentito alle beneventane di rimandare tutto all'ultima giornata. Partita quindi che ha assunto da subito le sembianze di una amichevole, con ritmi blandi in entrambe le metà campo e girandola di sostituzioni per i due allenatori. Alla fine ha prevalso il maggiore tasso tecnico delle napoletane, assolute padrone di una stagione che le ha viste meritare la promozione in B1.

Per l'Accademia una retrocessione annunciata già prima di scendere in campo: le giallorosse pagano una serie di errori e tanta sfortuna in una stagione che avrebbe meritato miglior sorte. L'impegno sempre massimale non è bastato per evitare l'amaro verdetto e adesso l'ultimo obiettivo è quello di chiudere in modo positivo questo campionato nell'ultima gara sabato a Benevento contro Minturno.