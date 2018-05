L'Accademia, già retrocessa, ospita Minturno Ospiti a caccia della salvezza, serve un solo punticino

Ultimo impegno stagionale l'Accademia. Domani pomeriggio le giallorosse chiuderanno la loro sfortunata stagione affrontando al Palaparente di Benevento la Pallavolo Minturno, una partita ininfluente ai fini della loro classifica mentre è di vitale importanza per le laziali. Le beneventane sono infatti già matematicamente retrocesse da una settimana in serie C mentre Minturno ha bisogno di un punto per festeggiare la salvezza. L'Accademia vuole salutare la B2 con una vittoria e scenderà in campo per vincere e onorare al meglio l'impegno, nonostante le motivazioni delle ospiti saranno sicuramente superiori.

La gara che sarà preceduta dalla Giorntat Senza Pretese avrà inizio alle ore 18.00 e sarà arbitrata dalla coppia D'Argenio - Beneduce.