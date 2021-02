Paganese, la salvezza non è mai stata così vicina Il "Torre" da tabù a punto di forza, e ora il regolamento strizza l'occhio agli azzurrostellati

Quando la stagione sembrava ormai compromessa, la Paganese ha cambiato marcia. Il tecnico Di Napoli, subentrato a Erra, ci ha messo poco più di due giornate per conoscere il gruppo e rivitalizzarlo. Il successo per 1-0 sul Catanzaro è stata la scintilla che serviva per riaccendere fiducia ed entusiasmo. La prima vittoria stagionale al “Torre”, fino ad allora tabù, è stata seguita da altre due di fila, contro Vibonese e Turris. Il quarto risultato utile consecutivo, tra le mura amiche, è maturato ieri: 0-0 contro il Catania. Un punto pesante perché la Cavese, alle prese con un focolaio Covid, ora è a -7 e, con ogni probabilità, sarà costretta a saltare le prossime due partite. Regolamento alla mano, a prescindere dal balzo in zona salvezza diretta, in condominio con la Vibonese, degli azzurrostellati, qualora il vantaggio fosse incrementato da 9 punti in su i playout non si disputerebbero. Intanto, in seguito all’infortunio di cui è rimasto vittima nel primo tempo di Casertana - Avellino (oggi i biancoverdi riprendono la preparazione), Konate è stato sottoposto ai controlli strumentali richiesti dal caso, che hanno evidenziato una “lesione del legamento crociato anteriore e del corno posteriore del menisco mediale, con presenza di versamento articolare”, al ginocchio destro. Il difensore sarà sottoposto a un'ulteriore visita specialistica nei prossimi giorni, ma è scontato che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Per lui, stagione finita.