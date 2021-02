Paganese, 3 punti d'oro in rimonta con la Vibonese: 2-1 Gol di Plescia, reazione d'orgoglio degli azzurrostellati con Squillace e Diop su rigore

La Paganese porta a casa 3 punti pesantissimi nella corsa alla salvezza, battendo in rimonta con il finale di 2-1 la Vibonese. Gli azzurrostellati riscattano la sconfitta nel derby con la Cavese, operano il contro-sorpasso ai metelliani, mettendosi alle spalle anche Bisceglie e Potenza, e si portano a -4 dalla salvezza diretta, accorciando sui calabresi odierni avversari di turno. In avvio di ripresa vantaggio di Plesica e immediato pari di Squillace. Poi, calcio di rigore, concesso per fallo di Sciacca su Raffini, trasformato da Diop. Secondo successo casalingo consecutivo e una gara da recuperare (il 24 febbraio, alle 14,30, contro il Catania).

Il tabellino.

Paganese - Vibonese 2-1

Marcatori: st 2’ Plescia, 3’ Squillace, 7’ Diop (rig.)

Paganese (3-5-2): Baiocco, Cernuto, Sbampato, Sirignano (9’ st Schiavino); Carotenuto (25’ st Mattia), Onescu, Gaeta, Zanini, Squillace (38’ st Volpicelli); Raffini (38’ st Mendicino), Diop (25’ st Guadagni). A disp.: Campani, Esposito, Cigagna, Bramati, Bonavolontà, Scarpa, Antezza. All.: Di Napoli.

Vibonese (4-3-3): Marson, Sciacca, Bachini, Redolfi (28’ st Fomov), Ciotti; Murati (28’ st Cattaneo), Laaribi (38’ st Parigi), Tumbarello; Berardi, Plescia, Statella. A disp.: Mengoni, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Riga, Mancino. All.: Galfano.

Arbitro: Zucchetti della sezione di Foligno. Assistenti: Poentini della sezione di Pesaro e Teodori della sezione di Fermo. Quarto ufficiale: Mastrodomenico della sezione di Policoro.

Note: Ammoniti: Sbampato, Cernuto, Sirignano, Squillace, Di Napoli e Tumbarello. Recupero: pt 2', st 3'. Gara a porte chiuse.