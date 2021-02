Avellino, si stacca anche il Catania: lupi a +11 Gli etnei hanno una gara da recuperare, ma a Pagani non vanno oltre lo 0-0

Gradito regalo di una corregionale per l'Avellino. Quarto risultato utile consecutivo, undicesimo punto nelle ultime 6 partite: la Paganese aggancia la Vibonese e la zona salvezza diretta pareggiando 0-0 ontro il Catania nel recupero della ventesima giornata del girone C di Serie C. I siciliani, seppur con una partita in meno (oltre ai due punti di penalizzazione), hanno ora 11 punti di ritardo dai biancoverdi. Al “Torre”, tutte le emozioni nel primo tempo o quasi. Zanini si rende pericoloso dalla distanza, poi serve un assist al bacio a Raffini, che spara incredibilmente alto sulla traversa a porta vuota, da zero metri. Nel mezzo un calcio di rigore invocato dagli etnei per trattenuta di Onescu ai danni di capitan Silvestri. Sbampato, con una correzione volante sugli sviluppi di un corner, spaventa Confente, ma prima dell'intervallo gli azzurrostellati rischiano grosso per un intervento in scivolata di Sirignano ai danni di Golfo, su cui l'arbitro Colombo della sezione di Como decide di sorvolare. Si va al riposo sullo 0-0. Gli unici sussulti, nella ripresa, sono un sinistro al volo ciccato da Pinto, su pallone prolungato da Russotto, e il rosso diretto rimediato da Tonucci per un fallo di reazione su Mattia.

Il tabellino.

Paganese - Catania 0-0

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano (40’ st Cigagna); Carotenuto (11’ st Gaeta), Onescu, Bramati (11’ st Mattia), Zanini, Squillace (40’ st Scarpa); Guadagni (30’ st Bonavolontà), Raffini. A disp.: Campani, Fasan, Esposito, Perazzolo, Curci, Antezza. All.: Di Napoli.

Catania (3-4-3): Confente; Tonucci, Claiton (30’ st Sales), Silvestri; Albertini (16’ st Di Piazza), Rosaia, Welbeck, Pinto; Russotto (30’ st Calapai), Sarao (39’ st Maldonado), Golfo (39’ st Giosa). A disp.: Santurro, Ferreira, Vrikkis, Izco, Manneh. All.: Raffaele.

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Feraboli della sezione di Brescia e Maninetti della sezione di Lovere. Quarto ufficiale: Di Marco della sezione di Ciampino.

Note: Espulso al 36' Tonucci per condotta violenta. Ammoniti: Bramati, Claiton, Sbampato, Sarao, Sales, Gaeta. Angoli: 3-5. Recupero: pt 1’, st 5’. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex allenatore della Paganese, Lamberto Leonardi. Gara a porte chiuse.