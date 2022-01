Serie C, dopo 31 giorni le campane sono pronte a tornare in campo: il programma Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris sono pronte a ripartire dalla ventitreesima giornata

Dopo un mese di stop, programmato e poi forzato a causa della quarta ondata di Covid, la Serie C torna in campo. Fatta eccezione per Catanzaro – Palermo, in programma domani, alle 21, tutti in campo oggi alle 17,30.

Al “Partenio-Lombardi” è in programma la sfida tra Avellino e Monopoli, che vale il secondo posto in classifica. I pugliesi arrivano allo scontro diretto, valido per la ventitreesima giornata del girone C, con 2 punti di vantaggio sugli irpini, che nel primo pomeriggio di ieri hanno accolto tra le proprie file l'attaccante Jacopo Murano. L'ex Perugia, ingaggiato a titolo definitivo sino al 30 giugno 2024, dovrebbe accomodarsi in panchina ma potrebbe essere pure la mossa a sorpresa dall'inizio. Si allontana, nel contempo, Ciciretti: l'ex Benevento è vicino al Como. In difesa, con Silivestri squalificato e Dossena in dubbio, è probabile il ritorno alla linea a 4.

La Juve Stabia sarà, invece, di scena a Campobasso con la ferma intenzione di ripartire di slancio per andarsi a ritagliare un posto in zona playoff.

Un posto al sole in cui si crogiola ormai in pianta stabile la Turris, attesa dal duro banco di prova del match in trasferta contro la mina vagante Picerno.

E a proposito di gare impegnative lontano dalle mura amiche, lo sarà certamente quella della Paganese a Taranto. La società azzurrostellata ha comunicato di aver affidato a Fabrizio Maria Fabiani, figlio di Angelo, ex direttore sportivo della Salernitana, il ruolo di Club Manager.