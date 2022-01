Avellino - Monopoli, le probabili formazioni Alle 17,30 la gara valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C

Si torna in campo dopo un mese di stop, tra sosta programmata e forzata a causa della quarta ondata di Covid. Ventitreesima giornata del girone C di Serie C, l'Avellino (ore 17,30) ospita il Monopoli al “Partenio-Lombardi”. In palio c'è il secondo posto: nella classifica, cristallizzata dallo scorso 22 dicembre, i pugliesi precedono gli irpini, terzi in solitaria, di 2 punti. Salvo colpi di scena con un impiego dal primo minuto, partirà dalla panchina il neo-acquisto Jacopo Murano, che ieri ha firmato il contratto con cui si è vincolato ai lupi sino al 30 giugno 2024 ed ha svolto la seduta di rifinitura con i suoi nuovi compagni di squadra. L'attaccante è stato ceduto dal Perugia a titolo definitivo.

Sul fronte formazione c'è da gestire l'emergenza in difesa perché a fronte dei casi Covid, che si sono ridotti a 2 soli calciatori, c'è da fare i conti con la squalifica di Silvestri e il possibile forfait dell'acciaccato Dossena. Motivo per cui Braglia potrebbe tornare alla difesa a 4 con Ciancio, Sbraga o Scognamiglio, Bove e Tito davanti a Forte. Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3 con Aloi, Matera e Carriero, fresco di adeguamento del contratto, in mediana dove non ci sarà D'Angelo, che non è stato convocato in seguito alle tensioni sorte per il mancato rinnovo del contratto in scadenza. In attacco spazio a Kanoute, Maniero e Di Gaudio. L'alternativa è rappresentata dall'adozione del 4-2-3-1: in tal caso Micovschi titolare e Aloi in panchina.

Tra i gabbiani indisponibili Basile, Hamlili e Mercadante. Il Monopoli è atteso col 3-5-2, ma non è da escludere che adottino una linea a 4 in difesa. Viceversa sarà Fornasier a prendere il posto di Mercadante. Prima convocazione per l'ex, tra le altre, di Salernitana e Viterbese, Rossi. Sempre in attacco si rivede Borrelli, al rientro dopo 5 mesi di stop per via di un infortunio a un ginocchio.

Avellino – Monopoli, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Scognamiglio, Bove, Tito; Aloi, Matera, Carriero; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. A disp.: Pane, Pizzella, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Dossena, De Francesco, Mastalli, Micovschi, Plescia, Murano. All.: Braglia.

Squalificati: Silvestri.

Indisponibili: Due calciatori positivi al Covid, non comunicati.

Ballottaggi: Scognamiglio – Dossena: 51% - 49%; Aloi – Micovschi: 51% - 49% (se gioca Micovschi 4-2-3-1); Aloi – Murano: 60% - 40% (se gioca Murano 4-2-3-1).

Diffidati: Tito.

Monopoli (3-5-2): Loria; Fornasier, Arena, Bizzotto; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, Bussaglia, De Santis, Novella, Morrone, D’Agostino, Romano, Nina, Viteritti, Rossi, Borrelli. All.: Colombo.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Basile, Hamlili, Mercadante.

Ballottaggi: Fornasier – Rossi: 55% - 45% (se gioca Rossi 4-3-3).

Diffidati: Loria, Piccinni, Vassallo.

Arbitro: Luciani della sezione di Roma 1. Assistenti: Vitali della sezione di Brescia e Stringini della sezione di Avezzano. Quarto Ufficiale: Taricone della sezione di Perugia.