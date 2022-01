Avellino, ecco Murano: c'è la firma sul contratto sino al 30 giugno 2024 Adesso è ufficiale, l'attaccante lucano arriva a titolo definitivo dal Perugia

Adesso c'è anche l'ufficialità. Dopo aver preannunciato il suo arrivo con un video social ed aver raggiunto il "Partenio-Lombardi", Jacopo Murano ha firmato, alla presenza del presidente Angelo Antonio D'Agostino, il contratto con cui si è legato all'Avellino sino al 30 giugno 2024. Come anticipato da Ottopagine.it lo scorso mercoledì mattina, a conferma dell'indiscrezione della trattativa in dirittura d'arrivo, raccolta e svelata già lo scorso lunedì sera, l'attaccante arriva a titolo definitivo dal Perugia.

Nato a Potenza il 14 febbraio 1990 (e non nel 1991, come riportato da siti specializzati che hanno mandato fuori strada gli addetti ai lavori), Murano ha indossato, in carriera, le maglie di Sporting Genzano, Campobasso, Taranto, San Marino, Montichiari, Monopoli, Grosseto, Recanatese, Savona, Trapani, Potenza e Perugia.

Tra i professionisti ha collezionato 154 presenze, divise tra Serie C, Coppa Italia e Serie B mettendo a segno 41 reti, 35 delle quali negli ultimi 4 anni in cui ha anche ottenuto due promozioni in Serie B con le maglie di Trapani e Perugia.

Per lui una notevole esperienza anche nel campionato di Serie D dove in 146 presenze ha realizzato 41 gol.