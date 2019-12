Alluvioni, frane, sfollati: il giorno dopo il disastro Incubi che ritornano e un territorio che rivela una fragilità enorme

Una notte terribile, insonne quasi ovunque per Sannio e Irpinia: negli occhi, di tutti, varie tragedie, vecchie di anni, che si sono ripresentate tutte assieme, vecchi incubi che tornano sotto forma di acqua, fango, frane.

Incubi che per fortuna non si sono rivelati mortali: ha funzionato la macchina dei soccorsi, hanno funzionato gli encomiabili volontari della Protezione Civile, i vigili del fuoco, le misure di prevenzione.

Ma oggi, con l'acqua che continua e pare continuerà a scendere e il vento che sta spazzando forte il territorio provocando la caduta di alberi e altri danni si ripresenta il problema di un territorio troppo fragile.

Fanno paura le immagini di San Martino Valle Caudina: dove un torrente ingrossato all'inverosimile ha spezzato la strada ricavandosi un nuovo corso, il corso principale della cittadina caudina, con le abitazioni evacuate, col Comune evacuato.

Ma i problemi sono arrivati ovunque: a Cervinara, dove l'Isclero è esondato, a Montesarchio col torrente tesa, a Forino, a Pannarano, a Bellizzi, in costiera Amalfitana, a Salerno, a Limatola, questa mattina ad Amorosi dove il Volturno è esondato allagando i campi coltivati circostanti, provocando un disastro, a Benevento col Sabato e il Calore ingrossati a dismisura e gli alberi caduti sulle strade, e poi il Titerno. Insomma, ovunque il bollettino dei danni, per fortuna solo materiali, è alto. Danni alle auto, alle strade, ai campi: risolvibili, ma che parlano di un territorio fragilissimo e che necessita, subito, di manutenzione per evitare che nella prossima conta non finiscano solo danni materiali.