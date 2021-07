De Luca: "Non ci sono le condizioni per celebrare festa di Sant'anna a Ischia" Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania

"Credo che non ci sono le condizioni per celebrare la festa di Sant'anna a Ischia" Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta social settimanale.

"Sarebbe un peccato inperdonanile buttare il lavoro che abbiamo fatto nei due mesi precedenti, un delitto per una giornata di festa pregiudicare le attività economiche per i mesi successivi. Purtroppo l'evento è incontrollabile con 9 mila persone ammucchiate".