Ischia, il commissario: "Per la ricostruzione post-sisma servono 700 milioni" Legnini incontra i sindaci dell'isola: finalmente la svolta dopo cinque anni di ritardi

"Per la ricostruzione post terremoto ad Ischia serviranno 700 milioni di euro ed entro ottobre contiamo sulla adozione del piano di ricostruzione da parte della regione Campania". Giovanni Legnini, commissario alla ricostruzione, ha incontrato i sindaci di Ischia.

A distanza di cinque anni la burocrazia blocca tutto e gli isolani si sentono abbandonati. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario ha posto l'accento sulla necessità di dare una svolta.

Sono 800 le richieste di ricostruzione arrivate al commissariato finora, per 1.400 unità abitative. Ci sarà tempo fino alla fine di settembre per accoglierne altri.

Nel piano dettagliato dal commissario si parla di "500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili privati colpiti dal sisma, mentre altri 200 dovranno essere spesi per gli edifici pubblici".

"Dopo l'adozione del pacchetto semplificazione oggi si avvia ufficialmente il percorso del piano di ricostruzione. Il piano è molto importante perché conterrà scelte rilevanti per il futuro dell'isola, sia per le zone colpite dal sisma ma anche per altre zone non direttamente danneggiate e di questo ringrazio la regione Campania che ha svolto un lavoro di qualità".