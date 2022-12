Prima notte fuori casa per gli sfollati di Casamicciola, Legnini: evacuazione ok Tutto tranquillo nonostante la scarsa informazione ai cittadini, il commissario smorza le polemiche

Non piove da diverse ore sull'isola di Ischia e la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata "tranquilla", nonostante la paura e i disagi. Notizie rassicuranti, per ora, anche sul fronte degli smottamenti: nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa.

Sfollati, il commissario per l'emergenza: operazione difficile ma ha funzionato

"L'evacuazione di ieri a Casamicciola è stata caratterizzata da una attività intensa, frenetica nelle ore centrali della giornata. Il provvedimento di evacuazione è stato anticipato a seguito dell'allerta meteo diramata alle 12, rendendo necessario completare in poche ore un lavoro difficile e, alla fine, ben fatto". Così a Casamicciola il commissario Giovanni Legnini.

"L'operazione- ha aggiunto - è riuscita nel suo complesso. Ci sono state difficoltà, disguidi, non tutti sono stati raggiunti dalla comunicazione? Era inevitabile, a causa della ristrettezza dei tempi. Grazie ai cittadini, non ci sono stati episodi che complicassero l'operazione".

Mariateresa, l'ultima dispersa sparita nel fango

Sono ancora senza esito le ricerche dell'ultima dispersa della frana di Casamicciola, sull'isola di Ischia, che ha portato alla morte di 11 persone. Le operazioni di ricerca sono concentrate tra via Celario e via Santa Barbara.

Continua anche l’assistenza dei vigili del fuoco alla popolazione per il recupero di masserizie e beni di prima necessità dalle abitazioni. In corso anche le operazioni di rimozione del fango per il ripristino della viabilità. Oggi sull'isola operano 220 vigili del fuoco con 83 mezzi di soccorso.