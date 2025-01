Ricostruzione post-sisma, il Governo conferma Legnini commissario La firma di Mantovano: soddisfatto il sindaco isolano Ferrandino

Giovanni Legnini è stato confermato Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 fino al 31 dicembre del 2025. La firma del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del sottosegretario Alfredo Mantovano.

Legnini, in carica dal febbraio 2022, coordina la struttura che gestisce anche gli interventi contro il dissesto idrogeologico sull'isola e quelli per le conseguenze della frana del novembre 2022.

"Il 2025 si apre sotto i migliori auspici per l'isola d'Ischia con la conferma di Giovanni Legnini; la sua competenza, disponibilità ed autorevolezza sono state e saranno fondamentali per ricostruire e mettere in sicurezza l'isola, consentendoci di raggiungere in tempi brevissimi risultati che altrimenti avremmo conseguito chissà tra quanti anni. Un doveroso ringraziamento va al Governo che ha inteso premiare la competenza tenendo in giusta considerazione le esigenze e le richieste della nostra comunità", il commento del sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino.