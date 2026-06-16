Aggressione nella notte al Vomero: arriva la risposta della Prefettura di Napoli Il Prefetto di Bari intensifica i controlli delle Forze dell'Ordine nel quartiere Vomero

È successo questa notte in pieno Vomero, precisamente a Via Giambattista Ruoppolo: il titolare di un locale è stato colpito violentemente al volto da un aggressore. Il 50enne è in codice rosso presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni molto gravi. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, a seguito di questo episodio, un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze dell’ordine nel quartiere Vomero.

Aggressione nella notte al Vomero: la decisione del Prefetto

Un'aggressione avvenuta nelle prime ore del mattino di oggi in un pub sito in Via Ruoppolo. Il proprietario dell’esercizio è stato colpito al volto da uno sconosciuto entrato nel locale, riportando gravi lesioni. Il Prefetto ha manifestato la propria vicinanza alla vittima e ha reso noto che le Forze dell’ordine proseguono il loro assiduo impegno sull’area di riferimento e nei quartieri limitrofi, al fine della prevenzione e repressione dei reati e di ogni attività illegale, per accrescere la percezione della sicurezza e della presenza dello Stato da parte dei cittadini.

La vicenda sarà oggetto di particolare approfondimento in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.