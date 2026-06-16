Aggressione nella notte al Vomero: arriva la risposta della Prefettura di Napoli

Il Prefetto di Bari intensifica i controlli delle Forze dell'Ordine nel quartiere Vomero

aggressione nella notte al vomero arriva la risposta della prefettura di napoli

Al seguito dell'aggressione avvenuta questa notte al Vomero, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha manifestato la propria vicinanza alla vittima e disposto un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza.

Napoli.  

È successo questa notte in pieno Vomero, precisamente a Via Giambattista Ruoppolo: il titolare di un locale è stato colpito violentemente al volto da un aggressore. Il 50enne è in codice rosso presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni molto gravi. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, a seguito di questo episodio, un’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze dell’ordine nel quartiere Vomero. 

Aggressione nella notte al Vomero: la decisione del Prefetto

Un'aggressione avvenuta nelle prime ore del mattino di oggi in un pub sito in Via Ruoppolo. Il proprietario dell’esercizio è stato colpito al volto da uno sconosciuto entrato nel locale, riportando gravi lesioni. Il Prefetto ha manifestato la propria vicinanza alla vittima e ha reso noto che le Forze dell’ordine proseguono il loro assiduo impegno sull’area di riferimento e nei quartieri limitrofi, al fine della prevenzione e repressione dei reati e di ogni attività illegale, per accrescere la percezione della sicurezza e della presenza dello Stato da parte dei cittadini.

La vicenda sarà oggetto di particolare approfondimento in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

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